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Questões de Família

Famílias brasileiras: menos filhos, mais divórcios e guarda compartilhada

Ouça a participação do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 01 de Abril de 2024 às 11:08

Publicado em 

01 abr 2024 às 11:08
Foto mostra pais e dois filhos
Família  Crédito: Pixabay
O retrato da família brasileira em tempos atuais! Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados na última semana sinalizam mudanças no comportamento das famílias. O Brasil teve em 2022 o quarto ano seguido de recuo no número de nascimentos. O número de mortes registradas também caiu, embora as mortes de crianças e adolescentes até 14 anos tenha crescido. Também foi verificada uma alta no número de casamentos no ano retrasado, mas a evolução dos divórcios foi superior. 
No Espírito Santo, pela primeira vez, mais da metade dos divórcios no Espírito Santo passaram a ter a guarda compartilhada dos filhos menores de idade. Essa divisão de responsabilidades na guarda de crianças saltou de 45,6%, em 2021, para 51,3%, em 2022, no Estado, segundo dados do registro civil. O comentarista José Eduardo Coelho Dias fala do assunto nesta edição do "Questões de Família". Ouça a conversa completa!
CBN - Questões de Família - 01-04-24
[fontes: IBGE, G1 e A Gazeta]

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