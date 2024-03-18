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Questões de Família

Exumação de corpo: como funciona esse processo?

Ouça a participação do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 18 de Março de 2024 às 10:49

Publicado em 

18 mar 2024 às 10:49
Retrato da cantora Gal Costa
Retrato da cantora Gal Costa Crédito: Keiny Andrade (F)/Folhapress
Nesta edição do "Questões de Família", o comentarista José Eduardo Coelho Dias traz como destaque a informação que Gabriel Costa, filho de Gal Costa, pediu à Justiça de São Paulo autorização para que o corpo da mãe seja exumado e passe por necrópsia. O único herdeiro questiona a informação do atestado de óbito e agora quer uma perícia judicial para determinar a causa da morte da cantora. Segundo o documento, Gal morreu aos 77 anos, em novembro de 2022, em decorrência de um infarto agudo no miocárdio. A certidão descreve ainda como causa da morte uma neoplasia maligna [câncer] de cabeça e pescoço. Gabriel diz que, um dia antes do falecimento, a mãe estava aparentemente bem de saúde. As informações são do portal "G1". O que isso tem a ver com o Direito de Família e Sucessões? O comentarista explica. Ouça a conversa completa!
CBN - Questões de Família - 18-03-24

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