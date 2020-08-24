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QUESTÕES DE FAMÍLIA

Estresse infantil pode ser elevado durante processo de separação

Ouça o quadro Questões de Família!

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 10:34

Publicado em 

24 ago 2020 às 10:34
Nessa edição do quadro "Questões de Família", o comentarista José Eduardo Coelho Dias traz um importante alerta aos pais: o período de enfrentamento de um divórcio pode influenciar na saúde mental dos filhos e até gerar, entre diversas consequências, o agravamento do quadro de estresse aos pequenos. A doutora em psicologia e servidora do Tribunal de Justiça do ES, Cláudia Paresqui Roseiro, explica que os problemas emocionais e de comportamentos podem ser maximizados nesse momento de separação. Outro ponto de destaque são os impactos de problemas financeiros que também passam a ser sentidos por muitas famílias. Isso, claro, gera uma redução de recursos direcionados ao bem-estar dos filhos", esclarece.
Questões de Família - 24-08-20

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