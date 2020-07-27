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QUESTÕES DE FAMÍLIA

Estética interfere na percepção dos julgadores dos casos de família?

Como diz a música, "as aparências enganam aos que odeiam e aos que amam". Mas enganam um juiz também?

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 12:21

Publicado em 

27 jul 2020 às 12:21
Nesta edição do “Questões de Família”, o comentarista José Eduardo Coelho Dias discute de que maneira a estética pode causar influências, positivas ou negativas, sobre a formação do convencimento do juiz sobre os processos que envolvem o direito de família. Participa da discussão Cristiano Chaves de Farias, promotor de Justiça do Ministério Público da Bahia (MP-BA) e professor de Direito Civil. O convidado traz um panorama do assunto: “Nas ações de família e nas ações criminais a gente pode analisar se a estética pode ser um fator favorável, ou contrário, a parte interessada: desde o modo de vestir, por exemplo, até o fato do envolvido ter tatuagens, noutro exemplo”, ele destaca. Confira!
Questões de Familia - José Eduardo Coelho Dias - 27-07-20

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