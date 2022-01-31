Estelionato sentimental: o que é e o que fazer caso você seja vítima

Nesta edição do Questões de Família, o assunto é estelionato sentimental. Na prática, o estelionato sentimental é quando um dos parceiros se utiliza da confiança conquistada no relacionamento com o objetivo de obter, unilateralmente, vantagens financeiras às custas do outro. Quem também participa da conversa é a advogada Fayda Belo, especialista em Crimes de Gênero, Direito Antidiscriminatório e Feminicídios. Em discussão, como identificar esse golpe, as formas de prevenir e o que fazer caso você seja vítima. Acompanhe a conversa completa!