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Questões de Família

Estelionato sentimental: o que é e o que fazer caso você seja vítima

Participam da conversa o comentarista José Eduardo Coelho Dias e a advogada especialista em Crimes de Gênero, Direito Antidiscriminatório e Feminicídios, Fayda Belo

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 12:13

Publicado em 

31 jan 2022 às 12:13
Estelionato sentimental
Estelionato sentimental Crédito: Pixabay
Nesta edição do Questões de Família, o assunto é estelionato sentimental. Na prática, o estelionato sentimental é quando um dos parceiros se utiliza da confiança conquistada no relacionamento com o objetivo de obter, unilateralmente, vantagens financeiras às custas do outro. Quem também participa da conversa é a advogada Fayda Belo, especialista em Crimes de Gênero, Direito Antidiscriminatório e Feminicídios. Em discussão, como identificar esse golpe, as formas de prevenir e o que fazer caso você seja vítima. Acompanhe a conversa completa!
Questões de Família - 31-01-22

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