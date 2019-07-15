Estelionato sentimental: muita atenção aos relacionamentos virtuais

O quadro Questões de Família desta segunda-feira (15) trata do estelionato sentimental. Um caso no país trouxe a história de um empresário, dono de uma agência de viagens, que foi condenado pela Justiça da Paraíba a pagar uma indenização de R$ 55 mil a uma mulher pela prática de “estelionato sentimental”, depois que a vítima descobriu que o homem era casado e sumiu com dinheiro que ela havia emprestado.

De acordo com os autos, a vítima comprou um pacote de viagens para a cidade de Natal, por intermédio do condenado, e eles iniciaram um relacionamento amoroso virtual. Após ganhar a confiança da cliente, o empresário passou a se queixar de dificuldades financeiras, e disse a mulher que precisava de R$ 10 mil para investir em uma nova estrutura. A mulher chegou a depositar R$ 5 mil, deixando claro que se tratava de um empréstimo. Dias depois o condenado passou não mais atender as ligações e ao buscar informações sobre ele, descobriu que era casado. Na ação, a mulher acusa o empresário de danos morais e materiais, uma vez que teria sido enganada e acreditava estar em um relacionamento amoroso quando o empresário era, na realidade, casado e pai de três filhos. O empresário foi condenado a pagar uma indenização de R$ 50 mil por danos morais mais R$ 5 mil por danos materiais. Ainda cabe recurso à decisão.