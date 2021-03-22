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QUESTÕES DE FAMÍLIA

Estados não podem criar lei para cobrar imposto sobre herança no exterior

Ouça a análise do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 22 de Março de 2021 às 10:22

Publicado em 

22 mar 2021 às 10:22
Nesta edição do "Questões de Família", o comentarista José Eduardo Coelho Dias traz como destaque a notícia de que o Supremo Tribunal Federal (STF) proibiu os governos estaduais de cobrarem o tributo sobre doações e heranças de bens em casos que o proprietário more no exterior ou em caso de herança e inventários de bens situados em outros países. Na definição dos efeitos da decisão foi estabelecido que os estados não poderão mais cobrar este tipo de imposto nem contribuintes poderão pedir a restituição dos valores. Porém, quem já tem ação na Justiça poderá ser ressarcido.
Questões de família - 22-03-21.mp3

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