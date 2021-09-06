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Questões de Família

Especialistas discutem violência contra a mulher e perda do poder familiar

José Eduardo Coelho Dias recebe no quadro a advogada criminalista, Fayda Belo, especialista em crimes de gênero, direito antidiscriminatório e feminicídios

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 10:51

Publicado em 

06 set 2021 às 10:51
Violência contra a mulher
Violência contra a mulher Crédito: Pixabay
Os últimos dias foram marcados pelos desdobramentos envolvendo um dos julgamentos mais longos da história da Justiça capixaba, que durou oito dias – o júri popular dos seis réus pelo assassinato da médica Milena Gottardi, em setembro de 2017. O julgamento chegou ao fim na segunda-feira (30). Todos os acusados foram condenados pelo crime, incluindo o ex-marido da vítima, Hilário Frasson, que pegou a pena máxima de 30 anos de reclusão. Os seis condenados, além da prisão, terão de indenizar, juntos, a família de Milena Gottardi em R$ 700 mil. No caso de Hilário, ele também foi condenado à perda do cargo de policial e à perda do poder familiar. É sobre essas consequências que o comentarista José Eduardo Coelho Dias trata nesta edição do "Questões de Família". Quem participa da conversa é a advogada criminalista Fayda Belo, especialista em crimes de gênero, direito antidiscriminatório e feminicídios. Ouça a conversa completa!
Questões de Familia - 06-09-21.mp3

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