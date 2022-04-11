Especialistas discutem divórcio tardio e seus reflexos jurídicos

O divórcio de pessoas com mais de 50 anos tem aumentado nos últimos anos, bem como as novas formas de se relacionar, como é o caso de pessoas que vivem juntas, em casas separadas. A constatação foi realizada, por exemplo, nos estudos realizados pela advogada Patricia Novaes Calmon, presidente da Comissão do Idoso do IBDFAM-ES (Instituto Brasileiro de Direito de Família). Tema em discussão nesta edição do "Questões de Família", com José Eduardo Coelho Dias. Na conversa eles analisam esse momento vivido na sociedade.
Questões de Família - 11-04-22.mp3