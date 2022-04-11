Especialistas discutem divórcio tardio e seus reflexos jurídicos

O divórcio de pessoas com mais de 50 anos tem aumentado nos últimos anos, bem como as novas formas de se relacionar, como é o caso de pessoas que vivem juntas, em casas separadas. A constatação foi realizada, por exemplo, nos estudos realizados pela advogada Patricia Novaes Calmon, presidente da Comissão do Idoso do IBDFAM-ES (Instituto Brasileiro de Direito de Família). Tema em discussão nesta edição do "Questões de Família", com José Eduardo Coelho Dias. Na conversa eles analisam esse momento vivido na sociedade.