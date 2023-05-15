Especialistas discutem características comuns de pais e mães "tóxicos"

Quando se fala de relações familiares, é comum se discutir sobre as características de filhos "tóxicos", referente a conduta daqueles que dão muito trabalho na criação; que não respeitam os responsáveis ou têm condutas questionáveis. Por outro lado também tem se discutido, em tempos atuais, sobre a conduta de pais "tóxicos". Este é o tema em destaque nesta edição do "Questões de Família", com o comentarista José Eduardo Coelho Dias. Quem também participa da conversa é a psicóloga e comentarista do "CBN e a Família", do CBN Cotidiano, Adriana Müller.