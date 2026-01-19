Especialista responde as perguntas mais frequentes sobre guarda dos filhos!

Nesta edição do Questões de Família, o comentarista José Eduardo Coelho Dias, na série especial do mês de janeiro dedicada à guarda e convivência dos filhos, faz um tira-dúvidas com os ouvintes sobre os assuntos que despertam dúvidas quando se fala dessa relação familiar. A guarda de filhos menores de idade se finda automaticamente quando eles completam 18 anos? Como as despesas são divididas na guarda compartilhada? Ele responde a essas e outras dúvidas. Ouça a conversa completa!