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QUESTÕES DE FAMÍLIA

Espanha equipara licença-paternidade e maternidade; entenda

Ouça a análise do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 13:16

Publicado em 

11 jan 2021 às 13:16
Nesta edição do "Questões de Família", o comentarista José Eduardo Coelho Dias traz como destaque para análise a notícia de que na Espanha, as licenças para pais e mães após o nascimento dos filhos ou da conclusão de processos de adoção passaram a ser iguais desde 1° de janeiro. Serão 16 semanas disponíveis com remuneração garantida. O governo do país justificou alegando a importância da presença dos progenitores nos primeiros dias da criança. Além disso, o ato é visto como um dos passos essenciais para melhorar a equidade de gênero, impactando instâncias como a carreira e a divisão do trabalho doméstico. O que a experiência no país europeu pode trazer como lição para a legislação brasileira? "Zedu" explica.
No Brasil, a mãe atualmente tem direito a pelo menos 120 dias de licença-maternidade no setor privado, podendo chegar a 180 dias se for funcionária de empresa cadastrada no programa Empresa Cidadã ou do setor público. O pai tem direito a cinco dias de licença-paternidade, podendo chegar a 20 dias. Confira a análise!

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