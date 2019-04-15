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QUESTÕES DE FAMÍLIA

Entenda o que levou irmãos gêmeos a dividirem paternidade de criança

Ouça a análise do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 15 de Abril de 2019 às 10:36

Publicado em 

15 abr 2019 às 10:36
Um filho com dois pais biológicos? A situação aconteceu no interior de Goiás. Dois gêmeos univitelinos, ou seja, idênticos, tiveram seus nomes registrados como pais de uma menina de oito anos e ambos terão ainda que pagar pensão alimentícia e arcar com despesas médicas e odontológicas.
Segundo a decisão do Tribunal de Justiça de Goiás, os irmãos se negaram a dizer quem é o pai da criança e, como os exames de DNA não fazem distinção entre os códigos genéticos idênticos, o magistrado reconheceu a dupla paternidade biológica. Quem explica esta decisão é o comentarista José Eduardo Coelho Dias nesta edição do quadro Questões de Família!
Questões de Família - José Eduardo Coelho Dias - 15-04-19

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