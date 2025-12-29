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Questões de Família

Entenda o que é o conceito de "família reconstruída"!

Ouça a participação do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 29 de Dezembro de 2025 às 10:37

Publicado em 

29 dez 2025 às 10:37
Adoção, afeto, família
Adoção, afeto, família Crédito: Pixabay
Ao longo do mês de dezembro, o quadro "Questões de Família", com o comentarista José Eduardo Coelho Dias, com base em dados recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) trouxe um "raio-X" da nupcialidade e as relações familiares e conjugais no Brasil, falando de divórcio, separações, união estável. Fechando a série especial, o assunto em destaque, nesse episódio, é o conceito de "família reconstruída" ou "recomposta". São pessoas divorciadas que assumem uma nova relação. Essas pessoas iniciam um novo núcleo familiar entre a família antiga e a família do seu novo parceiro. O comentarista explica o seu conceito e as suas implicações jurídicas.
Assim, as famílias reconstruídas (ou reconstituídas, recompostas, “famílias mosaico”) são aquelas formadas após uma ruptura conjugal anterior, quando pelo menos um dos adultos tem filhos de relação passada e constitui uma nova unidade familiar. Especialistas explicam que essas famílias expressam o pluralismo familiar reconhecido pela Constituição e pela doutrina podem gerar vínculos de parentalidade socioafetiva (como entre padrasto/madrasta e enteados) e situações de multiparentalidade, em que a criança passa a ter, juridicamente, mais de um pai ou mais de uma mãe. Ouça a conversa completa!
CBN - Questões de Família -29-12-25.mp3

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