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Questões de Família

Entenda o que é e a importância do 'planejamento sucessório'

Ouça a participação do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 09 de Setembro de 2024 às 11:08

Publicado em 

09 set 2024 às 11:08
Família, sucessão, planejamento sucessório
Família, sucessão, plajemanr Crédito: Freepik
Ao longo do mês de setembro, o comentarista José Eduardo Coelho Dias, no quadro "Questões de Família", vai trazer um tira-dúvidas quando o assunto é "planejamento sucessório" e suas implicações e consequências do universo jurídico. Desta vez, já de início, ele explica, afinal, o que é esse planejamento e o que é necessário sabermos sobre ele. De forma geral, especialistas apontam o "planejamento sucessório" como um conjunto de medidas legais que uma pessoa toma para deixar organizadas questões relativas ao seu patrimônio e a outras vontades que deseja ver realizadas depois de sua morte. Também é sinalizado que ele é uma forma de reduzir custos que incidem sobre a herança, como tributos ou gastos com inventário. Ouça a conversa completa!
CBN - Questões de Família - 09-09-24.mp3

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