Entenda o que é abandono afetivo e as suas implicações jurídicas!

Nesta edição do "Questões de Família", com o comentarista José Eduardo Coelho Dias, na série especial voltada a discussão sobre o direito de ter – ou não – filhos, o assunto em destaque é o abandono afetivo. No último quadro, o destaque foi a discussão que o direito de não ter filhos é um aspecto também de autonomia reprodutiva e do planejamento familiar, reconhecido como uma escolha legítima, e não uma obrigação social ou biológica. E quando os pais têm filho e ocorre o abandono? O abandono afetivo pode comprometer o desenvolvimento emocional de crianças e adolescentes.