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QUESTÕES DE FAMÍLIA

Entenda o que é a sobrepartilha de bens no inventário

Ouça as explicações do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 10:20

Publicado em 

29 jun 2020 às 10:20
Nesta edição do "Questões de Família", o comentarista José Eduardo Coelho Dias explica o que é a sobrepartilha de bens do inventário. Termo complicado? Ele significa que, caso algum bem seja descoberto após a partilha, seja pelo motivo que for, é feito um novo procedimento, chamado de sobrepartilha. Assim, se após o encerramento do inventário os herdeiros descobrirem que algum bem não foi inventariado, é possível realizar a sobrepartilha por meio de escritura pública.
Questões de Família - 29-06-20

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