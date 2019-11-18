Entenda o que é a chamada "guarda da nidação ou aninhamento"

A guarda de nidação, também chamada de "aninhamento", é uma modalidade ainda rara em nossa sociedade, mas não é proibida em nosso Direito. Esse modelo de guarda tem como premissa manter os filhos no "ninho" - uma residência fixa com suas rotinas. E os genitores, por períodos alternados pré-estabelecidos, revezam-se na moradia. Este é o tema do Questões de Família desta segunda-feira (18), com o comentarista José Eduardo Coelho Dias.