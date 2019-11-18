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QUESTÕES DE FAMÍLIA

Entenda o que é a chamada "guarda da nidação ou aninhamento"

Ouça o quadro Questões de Família desta segunda-feira (18)

Publicado em 18 de Novembro de 2019 às 12:31

Publicado em 

18 nov 2019 às 12:31
A guarda de nidação, também chamada de "aninhamento", é uma modalidade ainda rara em nossa sociedade, mas não é proibida em nosso Direito. Esse modelo de guarda tem como premissa manter os filhos no "ninho" - uma residência fixa com suas rotinas. E os genitores, por períodos alternados pré-estabelecidos, revezam-se na moradia. Este é o tema do Questões de Família desta segunda-feira (18), com o comentarista José Eduardo Coelho Dias.
O comentarista explica que o modelo, popular em países como os Estados Unidos, tem entre seus objetivos minimizar o sofrimento da criança no pós-separação. Assim, a ideia é mantê-la em seu ambiente familiar. Confira!
PODCAST 01 - Questões de Família - José Eduardo Coelho Dias - 18-11-19

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