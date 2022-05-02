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Questões de Família

Entenda o caso da juíza que autorizou um menino a ter uma mãe e dois pais

Quem explica é o comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 02 de Maio de 2022 às 10:20

Publicado em 

02 mai 2022 às 10:20
Direito de Família
Direito de Família Crédito: Divulgação
Nesta edição do Questões de Família, o comentarista José Eduardo Coelho Dias fala sobre o caso de uma juíza que autorizou um menino que perdeu a mãe a ter dois pais. A história começou em 2019, na Argentina, quando uma mulher teve um bebê junto com seu namorado, com quem morava havia um ano. Meses depois, sem avisar ao companheiro, ela entrou em contato com um ex-parceiro para dizer que acreditava que o filho era dele. Um teste de DNA confirmou que este homem era o verdadeiro pai biológico. Pouco depois dessa revelação, a mulher morreu e o ex-parceiro foi à Justiça para pedir que fosse reconhecido como o verdadeiro pai da criança. Mas em vez de terminar em uma amarga briga nos tribunais, os dois homens decidiram compartilhar a paternidade da criança.
Questões de Familia - 02-05-22

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