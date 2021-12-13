Entenda: filhos de pais separados passam festividades de fim de ano com quem?

Com o Natal e o Ano Novo chegando, dúvida comum que sempre surge às famílias é como ficam os filhos de pais separados durante essa época de festividades e período atípico? Com quem os menores de idade devem passar a data? Tema para o comentarista José Eduardo Coelho Dias, nesta edição do "Questões de Família". Ele explica algumas das principais dúvidas que chegam nesse período. "Chega o final de ano e muitos pais passam a ter problemas por conta das festas. Quem fica com a criança? Quem busca ou quem leva e o que acontece quando é final de ano? Ouça a conversa completa!