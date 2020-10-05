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QUESTÕES DE FAMÍLIA

Entenda: é possível renunciar à herança no pacto antenupcial?

Ouça as explicações do nosso comentarista!

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 10:36

Publicado em 

05 out 2020 às 10:36
Nesta edição do "Questões de Família", o comentarista José Eduardo Coelho Dias trata do seguinte tema: é possível que um herdeiro renuncie à herança no pacto antenupcial? Isso porque em inventários, é comum que alguns herdeiros decidam abrir mão das partes que lhe caberiam em favor de algum ou alguns outros herdeiros. Especialistas apontam que, embora pareça simples, é preciso seguir as regras da lei civil e tomar cuidado para não conseguir favorecer quem pretende, nem pagar mais imposto por isso. Como é a regra para renunciar herança e as implicações jurídicas? José Eduardo explica.
Questões de Família - 05-10-20

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