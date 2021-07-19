Entenda: é possível o pai retirar um filho da situação de herdeiro?

Nesta edição do "Questões de Família", José Eduardo Coelho Dias traz como destaque a seguinte discussão: afinal, é possível deserdar um filho? O tema ganhou o noticiário na última semana quando o cabeleireiro Roger Felipe Moreira, filho adotivo de Cid Moreira alegou, a um programa de televisão, ter sido abandonado e deserdado pelo jornalista, que adotou o cabeleireiro quando ele tinha 20 anos. José Eduardo Coelho explica, então, se a legislação brasileira permite deserdar um filho. Acompanhe a análise completa!