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Questões de Familia

Entenda: é possível o pai retirar um filho da situação de herdeiro?

O comentarista José Eduardo Coelho explica em quais situações a medida se aplica

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 10:56

Publicado em 

19 jul 2021 às 10:56
Direito de Família
Direito de Família Crédito: Divulgação
Nesta edição do "Questões de Família", José Eduardo Coelho Dias traz como destaque a seguinte discussão: afinal, é possível deserdar um filho? O tema ganhou o noticiário na última semana quando o cabeleireiro Roger Felipe Moreira, filho adotivo de Cid Moreira alegou, a um programa de televisão, ter sido abandonado e deserdado pelo jornalista, que adotou o cabeleireiro quando ele tinha 20 anos. José Eduardo Coelho explica, então, se a legislação brasileira permite deserdar um filho. Acompanhe a análise completa!
Questões de Família - José Eduardo Coelho Dias - 19-07-21

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