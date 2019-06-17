Entenda decisão inédita que autorizou criança a mudar documento civil

No quadro Questões de Família desta segunda-feira (17) o comentarista José Eduardo Coelho Dias debate uma decisão da justiça do Rio de Janeiro que autorizou a família de uma criança de oito anos a mudar os registros de nome e gênero em documentos pessoais. Desde os cinco anos, a criança já se identificava com o gênero feminino.
Questões de Família - José Eduardo Coelho Dias - 17-06-19
Por se tratar de uma criança, a defensoria pública do estado do Rio explicou que para uma mudança dessa é preciso muita cautela. No caso desta família, além de vários indícios, havia um laudo médico indicando o diagnóstico de incongruência de gênero na infância.