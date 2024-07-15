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Questões de Família

Entenda como o Direito enxerga o conceito de "família multiespécie"

Ouça a participação do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 15 de Julho de 2024 às 10:32

Publicado em 

15 jul 2024 às 10:32
Beijo nos pets
pets Crédito: Pexels
Na última semana foi destaque a notícia que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR) reconheceu o cachorro Rock, um Fila Brasileiro de sete meses, como membro de uma família, possibilitando o reencontro dele com o tutor, Carlos Merlini Neto, de 46 anos. Eles estavam separados desde maio, quando o animal foi atropelado e, após pedirem assistência veterinária à Prefeitura, que tratou da sua recuperação, não voltou mais ao convívio dos tutores. Para o serviço municipal, o cachorro deveria ser colocado para adoção, devido à condição de vulnerabilidade de Carlos.
Contudo, segundo informações de "O Globo", a decisão da Justiça reforça o entendimento sobre o conceito de famílias multiespécies, que busca promover o reconhecimento de vínculos familiares entre pessoas e seus animais. Em 17 dias de buscas e tentativas frustradas de recuperar o cão nos abrigos da cidade, Carlos, há 10 anos morador de rua, decidiu correr atrás de seus direitos na Defensoria Pública.
Questões de Família - 15-07-24

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