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Questões de Família

Entenda como funciona a guarda compartilhada!

Quem explica é o comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 13 de Outubro de 2025 às 11:04

Publicado em 

13 out 2025 às 11:04
A família, que mora em Vitória, conseguiu na Justiça o direito de colocar o nome dos três pais e da mãe, além da guarda compartilhada entre os pais.
guarda compartilhada  Crédito: Freepik
Nesta edição do "Questões de Família", o comentarista José Eduardo Coelho Dias dá prosseguimento à série especial do mês de outubro, voltada aos direitos e deveres das crianças dentro das relações familiares. Nesse episódio, ele explica o que é a guarda compartilhada e como fica a convivência familiar entre pais e filhos, em caso de divórcio. De forma geral, na modalidade de guarda compartilhada, a responsabilidade pela criação e educação da criança é dividida igualmente entre os pais, que decidem em conjunto sobre questões importantes da vida do filho. A Lei da Guarda, nº 11.698/08, estabeleceu a guarda compartilhada como regra geral, privilegiando o convívio da criança com ambos os genitores.
CBN - Questões de Família -13-10-25.mp3

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