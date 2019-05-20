Entenda como ficam as famílias formadas a partir da adoção

Em virtude do Dia Nacional da Adoção, comemorado no dia 25 de maio, ao longo desta semana são realizadas mobilizações em todo o país que trazem a importância do ato da adoção e de como impacta na vida de tantas famílias. E é sobre a configuração familiar formada a partir de uma adoção que a gente conversa nesta segunda-feira (20) no Questões de Família. O comentarista José Eduardo Coelho Dias explica que, a partir da adoção, todos da família passam, sim, a serem considerados parentes.
José Eduardo esclarece: “É importante mostrar que a adoção é muito mais que pais e crianças. É família inteira”. De acordo com o Cadastro Nacional de Adoção (CNA), por exemplo, há 4.881 crianças cadastradas para adoção no país. Dessas crianças, cerca de 65% têm irmãos. Entretanto, 65,81% dos brasileiros interessados na adoção não querem crianças que com irmãos. Confira!
Questões de Família - José Eduardo Coelho Dias - 20-05-19