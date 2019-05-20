Entenda como ficam as famílias formadas a partir da adoção

Em virtude do Dia Nacional da Adoção, comemorado no dia 25 de maio, ao longo desta semana são realizadas mobilizações em todo o país que trazem a importância do ato da adoção e de como impacta na vida de tantas famílias. E é sobre a configuração familiar formada a partir de uma adoção que a gente conversa nesta segunda-feira (20) no Questões de Família. O comentarista José Eduardo Coelho Dias explica que, a partir da adoção, todos da família passam, sim, a serem considerados parentes.