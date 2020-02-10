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Questões de Família

Entenda como é a divisão de herança em relacionamentos de aparência

Segundo a mãe do apresentador, Gugu e Rose Miriam eram somente amigos e não viviam como marido e mulher, mas tinham um relacionamento para "manter a aparência".

Publicado em 10 de Fevereiro de 2020 às 13:22

Publicado em 

10 fev 2020 às 13:22
A briga judicial pela herança deixada pelo apresentador Gugu Liberato deu ênfase à discussão em torno da sua repartição. Principalmente após o relato da mãe do apresentador a respeito do relacionamento do filho com a parceira, Rose Miriam Di Matteo. Segundo a mãe, os dois eram somente amigos e não viviam como marido e mulher. O Questões de Família desta segunda-feira (10) aborda o tema e explica como é o tratamento dado à partilha da herança em relacionamentos vividos somente para "manter a aparência".
Os critérios para a divisão de bens levam em consideração a real situação do casal - relação de amizade - ou o fato de terem a relação, mesmo que para manter uma imagem perante à sociedade/mídia já traz consigo todos os direitos de um cônjuge? É sobre isso que a gente conversa com o comentarista José Eduardo Coelho Dias. Acompanhe!
Questões de Família - José Eduardo Coelho Dias - 10-02-20
 

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