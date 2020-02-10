Entenda como é a divisão de herança em relacionamentos de aparência

A briga judicial pela herança deixada pelo apresentador Gugu Liberato deu ênfase à discussão em torno da sua repartição. Principalmente após o relato da mãe do apresentador a respeito do relacionamento do filho com a parceira, Rose Miriam Di Matteo. Segundo a mãe, os dois eram somente amigos e não viviam como marido e mulher. O Questões de Família desta segunda-feira (10) aborda o tema e explica como é o tratamento dado à partilha da herança em relacionamentos vividos somente para "manter a aparência".