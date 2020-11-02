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QUESTÕES DE FAMÍLIA

Entenda as diferenças entre união estável e casamento

No quadro "Questões de Família", o comentarista José Eduardo Coelho Dias explica as diferenças entre esses dois tipos de união

Publicado em 02 de Novembro de 2020 às 09:12

Publicado em 

02 nov 2020 às 09:12
Nesta edição do "Questões de Família", o comentarista José Eduardo Coelho Dias traz as explicações que envolvem um dos temas que mais despertam dúvidas no campo do Direito de Família e suas relações: afinal, união estável e casamento são configurados da mesma forma? Se não, quais são as principais diferenças? O advogado explica.
"A principal diferença é que o casamento é o ato mais formal e solene do nosso ordenamento jurídico. E a união estável, ao contrário, é um fato da vida com reflexos jurídicos", explica. Outra curiosidade também envolve o ponto de vista dos documentos envolvidos nessas modalidades. Uma união estável é feita no cartório de notas, enquanto o casamento no cartório de registro civil. A união estável pode ser realizada no mesmo dia, enquanto no casamento há o prazo mínimo de 30 dias para acontecer. Confira as explicações! 
Questões de Família - 02-11-20 .mp3
 

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