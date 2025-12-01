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Questões de Família

Entenda a diferença entre união consensual e casamento!

Quem explica é o comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 01 de Dezembro de 2025 às 10:40

Publicado em 

01 dez 2025 às 10:40
Casamento, alianças
Casamento, alianças Crédito: Freepik
Neste mês de dezembro, o assunto em destaque no "Questões de Família", com o comentarista José Eduardo Coelho Dias, é relacionamento, baseado em números de estrutura familiar e união conjugal no Brasil. No último mês de novembro, o Censo Demográfico 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), trouxe um "raio-X" do tema. No episódio desta segunda-feira (01), início da série, o destaque é a informação que a união sem casamento ultrapassou os matrimônios pela 1ª vez no país. Os dados fazem parte do questionário da amostra do Censo 2022, sobre nupcialidade e estrutura familiar.
Em 2022, a união consensual representou 38,9% das pessoas que viviam em união conjugal no Brasil. Este percentual superou o das pessoas casadas no civil e religioso, que somava 37,9%. Esse tipo de união é predominante na faixa etária de 30 a 39 anos. Em contraste, os casamentos no civil e/ou religioso são predominantes em pessoas acima de 40 anos. O comentarista explica o que é a união consensual, casamento e as suas implicações jurídicas. Ouça a conversa completa!
CBN - Questões de Família - 01-12-25.mp3

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