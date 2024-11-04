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Questões de Família

Entenda a diferença entre comunhão universal e parcial de bens

Ouça a participação do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 04 de Novembro de 2024 às 10:56

Publicado em 

04 nov 2024 às 10:56
Regime de patrimônio define quem vai ficar com o quê quando o casamento acaba
Regime de patrimônio define quem vai ficar com o quê quando o casamento acaba Crédito: Pexels
Nesta edição do "Questões de Família", o comentarista José Eduardo Coelho Dias, dando prosseguimento à série de tira-dúvidas sobre casamento e suas implicações jurídicas, explica o que são e a diferença entre comunhão universal e parcial de bens. De forma geral, o regime de bens entre os cônjuges começa a vigorar na data do casamento e terá impacto na forma como será feita a partilha em caso de divórcio. A comunhão universal de bens implica que todos os bens dos cônjuges, sendo obtidos antes ou depois do matrimônio, serão partilhados em caso de separação. Já a comunhão parcial implica que somente os bens adquiridos após o matrimônio serão partilhados em caso de separação. Ouça a conversa completa!
CBN - Questões de Família - 04-11-24.mp3

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