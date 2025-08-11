ECA: três décadas e meia depois, ainda há desconhecimento?

Neste segundo episódio da série especial sobre os 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o "Questões de Família", com o comentarista José Eduardo Coelho Dias, traz como destaque, na prática, como funciona o Estatuto e sua aplicabilidade. Quem participa da conversa é o promotor de Justiça, professor e mestre em Direito e Garantias Fundamentais, Fernando Petrungaro.
CBN - QUESTÕES DE FAMÍLIA - 11-08-25
As medidas socioeducativas previstas são seis: advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade e internação em estabelecimento educacional. No caso mais grave, é uma medida de privação de liberdade, onde o adolescente é recolhido em um centro socioeducativo, por um período determinado.