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Questões de Família

E quando o pai "foge" das obrigações? Entenda as regras da pensão alimentícia

Ouça a participação do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 24 de Junho de 2024 às 10:40

Publicado em 

24 jun 2024 às 10:40
Pensão alimentícia
Pensão alimentícia Crédito: Divulgação
Devedores de pensão estão usando recursos obscuros para se furtar do pagamento. Na tentativa de não pagar pensão alimentícia aos filhos, há relatos de pais que utilizam estratégias como, por exemplo, informar endereços falsos para despistar as autoridades. É sobre esse tema que o comentarista José Eduardo Coelho Dias trata nesta edição do "Questões de Família". Na última semana foi destaque no noticiário a informação que o humorista Carlos Alberto da Silva, mais conhecido como Mendigo, transitava por quatro apartamentos em São Paulo para fugir da notificação. Quais são as regras para o pagamento de pensão alimentícia no país? Ouça a conversa completa!
CBN - Questões de Família - 24-06-24.mp3

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