É possível retirar parentes mulheres de heranças e planos de sucessão?

Esta edição de “Questões de Família” repercute o caso do magnata mexicano Carlos Slim Helú, considerado o homem mais rico da América Latina. Pai de seis filhos, três homens e três mulheres, o magnata organizou um plano de sucessão para seus negócios mas desconsiderou as filhas de cargos de gestão, privilegiando parentes e herdeiros do sexo masculino. Às vésperas do dia da mulher, o comentarista José Eduardo Coelho Dias explica como é a legislação no Brasil e se é possível retirar mulheres de heranças e planos de sucessão. Ouça a conversa completa!