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Questões de Família

É possível retirar parentes mulheres de heranças e planos de sucessão?

Ouça a participação do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 04 de Março de 2024 às 10:27

Publicado em 

04 mar 2024 às 10:27
Foto mostra pais e dois filhos
Família e herança Crédito: Pixabay
Esta edição de “Questões de Família” repercute o caso do magnata mexicano Carlos Slim Helú, considerado o homem mais rico da América Latina. Pai de seis filhos, três homens e três mulheres, o magnata organizou um plano de sucessão para seus negócios mas desconsiderou as filhas de cargos de gestão, privilegiando parentes e herdeiros do sexo masculino. Às vésperas do dia da mulher, o comentarista José Eduardo Coelho Dias explica como é a legislação no Brasil e se é possível retirar mulheres de heranças e planos de sucessão. Ouça a conversa completa!
CBN - Questões de Família - 04-03-24

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