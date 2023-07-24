Questões de Família

É possível ocorrer anulação do casamento? Especialista explica!

Ouça a participação do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 24 de Julho de 2023 às 10:42

Casamento, casal, noivado, aliança
Como a Psicologia e o Direito auxiliam na vida de casal Crédito: Pexels
No início deste mês foi destaque no noticiário a informação de que a Justiça de São Paulo anulou o casamento de Maira Cardi com o ator Arthur Aguiar porque a influenciadora já era casada com outra pessoa quando oficializou o matrimônio com o ex-BBB em 2017. O casal ficou junto por cerca de seis anos, e oficializou o término no final de 2022. A anulação foi pedida pelo Ministério Público e o motivo foi o fato de Maíra não ter oficializado seu divórcio com o ex-marido Egil Greto Guarize, com quem se casou nos Estados Unidos, em 2014.
A coach alegou que não tinha conhecimento de que casamentos feitos no país norte-americano eram válidos no Brasil. "É certo que Maíra Cardi ignorou o casamento realizado no exterior ao casar-se novamente no Brasil", justificou a Promotoria de Justiça. Segundo o juiz do caso, Maíra "agiu de má-fé, já que era casada e omitiu deliberadamente tal circunstância. É fato incontroverso no processo de que a ré, enquanto casada, casou-se novamente”. Nesta edição do "Questões de Família", o comentarista José Eduardo Coelho Dias aborda em que situações um casamento pode ser anulado. Ouça a conversa completa!
CBN - Questões de Família - 24-07-23.mp3

