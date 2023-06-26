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Questões de Família

É possível fazer a partilha de bens em vida? Tire suas dúvidas!

Quem explica é o comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 26 de Junho de 2023 às 10:25

Publicado em 

26 jun 2023 às 10:25
Em destaque: as diferenças entre guarda compartilhada e alternada
partilha em vida  Crédito: Pixabay
Dando sequência a série de esclarecimentos sobre os temas herança, partilha e direitos, nesta edição do "Questões de Família" o assunto em destaque é a divisão dos bens em vida! O comentarista José Eduardo Coelho Dias esclarece uma dúvida comum nesse tipo de cenário: afinal, é possível dividir a herança para os filhos em vida? Especialistas explicam que as principais opções para se fazer uma divisão de bens em vida são: através de testamento, criação de holding familiar e doação. Um planejamento sucessório pode facilitar o processo. Ouça a conversa completa!
CBN - Questões de Família- 26-06-23.mp3

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