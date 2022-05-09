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Questões de Família

É possível exigir prestação de contas da pensão alimentícia paga?

Ouça a análise do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 09 de Maio de 2022 às 10:16

Publicado em 

09 mai 2022 às 10:16
Pensão alimentícia
Pensão alimentícia Crédito: Pixabay
Nesta edição do Questões de Família, o comentarista José Eduardo Coelho Dias explica se quem paga pensão alimentícia pode exigir uma prestação de contas de quem recebe o valor. A jurisprudência sobre o tema não é sólida. A 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), inclusive, fixou balizas para a interpretação do artigo 1.583, parágrafo 5º do Código Civil. A decisão permitiu que um pai fiscalize o uso, pela mãe, da pensão paga em favor de seus filhos. Porém, o pagamento de pensão alimentícia tem caráter irrepetível, ou seja, quando paga, não gera ao pagador o direito de ressarcimento. Logo, por que fiscalizar algo em que não se pode haver execução de restituição em caso de falha? O comentarista explica!
Questões De Familia - 09-05-22

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