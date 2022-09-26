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Questões de Família

É possível desistir de uma adoção? Especialista explica consequências!

"A paternidade é irrenunciável", destaca nosso comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 26 de Setembro de 2022 às 10:08

Publicado em 

26 set 2022 às 10:08
Justiça, juiz, julgamento
Justiça, juiz, julgamento Crédito: Pexels
Nos últimos dias foi destaque a notícia de que os pais adotivos de uma menina de nove anos foram condenados pela Justiça a pagar uma indenização de R$ 50 mil por danos morais, após abandonarem a filha, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A criança foi adotada em 2016, quando tinha apenas um ano de idade. Segundo o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), os pais adotivos passaram por todo o estágio de convivência sem manifestar desistência da adoção. No entanto, em abril de 2021, eles resolveram "não mais exercer o compromisso e os deveres familiares em relação à filha" e desistiram da adoção. Tema para o comentarista José Eduardo Coelho Dias, nesta edição do "Questões de Família". E ele já dá a resposta. A resposta é não! "A paternidade é irrenunciável. Por isso, a decisão condenando aos danos morais", explica. Ouça as explicações completas!
Questões de Familia - 26-09-22
- Neste ano, o MPES ajuizou a ação de destituição do poder familiar, e a menina foi encaminhada ao serviço de acolhimento institucional. O promotor do caso, Cleander César da Cunha Fernandes, entendeu que, após todos os anos de convívio, os pais abandonaram afetivamente a criança.
- A decisão por indenizar a criança foi tomada pela Justiça da Infância e Juventude da Promotoria de Justiça de Linhares e, de acordo com o MPES, “possibilitou atenuar o sofrimento da vítima. Da mesma forma, promoveu sanção ao ofensor, desestimulando-o a praticar novamente atos lesivos a terceiros”.
- Segundo o Ministério Público Estadual, também tramita na Justiça uma ação com pedido de alimentos provisórios fixados em um salário mínimo, com o objetivo de assistir a criança.
[fonte: MPES]

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