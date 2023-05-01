Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Questões de Família

É possível alterar o regime de bens durante o casamento? Entenda!

Quem explica é o comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 01 de Maio de 2023 às 11:17

Publicado em 

01 mai 2023 às 11:17
Casamento, casar, casal, matrimônio, marido e mulher
Casamento, casar, casal, matrimônio, marido e mulher Crédito: Pexels
O tema em destaque nesta edição do "Questões de Família" é o casamento! O regime de bens do casal é escolhido antes do casamento, mas você sabia que a lei brasileira permite que esse regime seja modificado mesmo durante o matrimônio? Se uma das partes deseja a mudança e a outra não, o que deve ser feito a fim de preservar seus direitos e deveres? O comentarista José Eduardo Coelho Dias traz as explicações sobre os regimes de bem e as condições para que seja modificado no curso de uma relação. 
CBN - Questões de Família - 01-05-23.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

teste de duplicata
Base 27
Base 27 faz rodada de negócios para conectar startups, empresas e investidores
Caso aconteceu no domingo (31) no bairro Interlagos
Idoso de 70 anos é detido por dirigir sob efeito de álcool em Linhares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados