É possível alterar o regime de bens durante o casamento? Entenda!

O tema em destaque nesta edição do "Questões de Família" é o casamento! O regime de bens do casal é escolhido antes do casamento, mas você sabia que a lei brasileira permite que esse regime seja modificado mesmo durante o matrimônio? Se uma das partes deseja a mudança e a outra não, o que deve ser feito a fim de preservar seus direitos e deveres? O comentarista José Eduardo Coelho Dias traz as explicações sobre os regimes de bem e as condições para que seja modificado no curso de uma relação.