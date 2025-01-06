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Questões de Família

Do passado aos tempos atuais: a evolução do conceito de família!

Entenda o que envolve o conceito e o que é considerado como "família"

Publicado em 06 de Janeiro de 2025 às 10:34

Publicado em 

06 jan 2025 às 10:34
Família, sucessão, planejamento sucessório
Família, conceito, laços biológicos e afetivos Crédito: Freepik
Ao longo do mês de janeiro, o "Questões de Família" trará como destaque o tema "Família como lugar de pertencimento e direito ao rompimento familiar". Afinal, dentro das relações pessoais, o que pode ser considerado "família"? Pode-se levar ao pé da letra o conceito de grupo social formado por pessoas unidas por laços biológicos, afetivos ou legais"? E mais: há possibilidade de rompimento familiar, em que situações? Nessa primeira explicação, o comentarista José Eduardo Coelho Dias fala sobre a evolução da família, desde que era um local de culto aos antepassados, até hoje em dia. Ouça a conversa completa!
CBN - Questões de Família - 06-01-24.mp3

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