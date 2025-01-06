Do passado aos tempos atuais: a evolução do conceito de família!

Ao longo do mês de janeiro, o "Questões de Família" trará como destaque o tema "Família como lugar de pertencimento e direito ao rompimento familiar". Afinal, dentro das relações pessoais, o que pode ser considerado "família"? Pode-se levar ao pé da letra o conceito de grupo social formado por pessoas unidas por laços biológicos, afetivos ou legais"? E mais: há possibilidade de rompimento familiar, em que situações? Nessa primeira explicação, o comentarista José Eduardo Coelho Dias fala sobre a evolução da família, desde que era um local de culto aos antepassados, até hoje em dia. Ouça a conversa completa!