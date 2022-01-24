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Questões de Família

Do BBB para a vida real: entenda as diferenças entre guarda e convivência

As explicações são do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 12:12

Publicado em 

24 jan 2022 às 12:12
Em destaque: as diferenças entre guarda compartilhada e alternada
Família, filhos Crédito: Pixabay
A modelo Cintia Dicker, mulher do surfista Pedro Scooby, comentou sobre a guarda dos filhos do atleta durante o programa "BBB 22", da TV Globo. Ela disse que ficará com Dom, Ben e Liz em algumas datas, revezando com a mãe, Luana Piovani. "Ele e a Luana tiveram uma conversa. Foi tudo resolvido. Não precisam se preocupar com as crianças, estão comigo agora, depois vão para ela e depois voltam para mim. Está tudo certo", disse em vídeo compartilhado nos Stories do Instagram. O caso motivou a atenção do público e despertou para o debate que envolve as diferenças entre guarda e convivência. Tema para José Eduardo Coelho Dias nesta edição do Questões de Família. Ouça as explicações completas!
Questões De Familia - 24-01-22

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