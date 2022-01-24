Do BBB para a vida real: entenda as diferenças entre guarda e convivência

A modelo Cintia Dicker, mulher do surfista Pedro Scooby, comentou sobre a guarda dos filhos do atleta durante o programa "BBB 22", da TV Globo. Ela disse que ficará com Dom, Ben e Liz em algumas datas, revezando com a mãe, Luana Piovani. "Ele e a Luana tiveram uma conversa. Foi tudo resolvido. Não precisam se preocupar com as crianças, estão comigo agora, depois vão para ela e depois voltam para mim. Está tudo certo", disse em vídeo compartilhado nos Stories do Instagram. O caso motivou a atenção do público e despertou para o debate que envolve as diferenças entre guarda e convivência. Tema para José Eduardo Coelho Dias nesta edição do Questões de Família. Ouça as explicações completas!