"Divórcio grisalho": o crescimento da separação após os 50 anos

Um novo fenômeno passou a ser discutido no Direito de Família: o chamado "divórcio grisalho". O termo costuma se referir ao divórcio de pessoas com 50 anos ou mais que decidem deixar seus parceiros após muitos anos de casamento. De uma maneira geral, as pessoas vivem mais e chegam em melhores condições de saúde física e mental a idades que anos atrás eram vistas como avançadas. Diante disso, como o divórcio é mais normalizado nos tempos atuais, ele também está mais presente nessas idades mais avançadas. Este é o tema em destaque nesta edição do "Questões de Família", com o comentarista José Eduardo Coelho Dias. Quem participa da conversa é a advogada, Mestre em Direito e autora do livro "Direito das Famílias e da Pessoa Idosa", Patricia Novais Calmon.