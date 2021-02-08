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QUESTÕES DE FAMÍLIA

Divórcio: é possível fazer o processo de separação pela internet?

Ouça a análise do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 11:08

Publicado em 

08 fev 2021 às 11:08
Durante a pandemia, cresceu o interesse pela palavra divórcio nas pesquisas pela internet no Brasil. É o que apontam os dados do Google, que constatou o aumento de 10.000% nas buscas por "divórcio online gratuito", nos meses de junho, julho, setembro e outubro de 2020 e entre os dias 3 e 9 de janeiro deste ano. Já a busca por "como entrar com um pedido de divórcio" cresceu 3.750%. Assunto para José Eduardo Coelho Dias, nesta edição do Questões de Família. É possível se divorciar de maneira gratuita e online? O comentarista responde. Confira!
Questões de família - 08-02-21.mp3

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