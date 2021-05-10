Divórcio de Bill e Melinda Gates: a polêmica no destino da fortuna

Nesta edição do "Questões de Família", o comentarista José Eduardo Coelho Dias traz como destaque a notícia de que Bill e Melinda Gates anunciaram na última semana que vão se divorciar após 27 anos juntos, pondo fim a um dos casamentos mais famosos do mundo dos negócios. O casal não deu detalhes sobre como será dividida a sua fortuna estimada em mais de US$ 124 bilhões (cerca de R$ 668 bilhões). No comunicado colocado em uma rede social, eles pedem "espaço e privacidade" neste momento. Não se sabe como será dividido o dinheiro que o casal obteve com a empresa ao longo dos anos. Os dois não teriam feito acordo pré-nupcial antes de se casar. Qual a necessidade de um pacto antenupcial nesse tipo de relação? José Eduardo analisa. Confira a explicação completa!