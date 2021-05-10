Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

QUESTÕES DE FAMÍLIA

Divórcio de Bill e Melinda Gates: a polêmica no destino da fortuna

Qual a necessidade de um pacto antenupcial nesse tipo de relação? José Eduardo analisa

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 10:57

Publicado em 

10 mai 2021 às 10:57
Nesta edição do "Questões de Família", o comentarista José Eduardo Coelho Dias traz como destaque a notícia de que Bill e Melinda Gates anunciaram na última semana que vão se divorciar após 27 anos juntos, pondo fim a um dos casamentos mais famosos do mundo dos negócios. O casal não deu detalhes sobre como será dividida a sua fortuna estimada em mais de US$ 124 bilhões (cerca de R$ 668 bilhões). No comunicado colocado em uma rede social, eles pedem "espaço e privacidade" neste momento. Não se sabe como será dividido o dinheiro que o casal obteve com a empresa ao longo dos anos. Os dois não teriam feito acordo pré-nupcial antes de se casar. Qual a necessidade de um pacto antenupcial nesse tipo de relação? José Eduardo analisa. Confira a explicação completa!
 
Questões de Familia - 10-05-21.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados