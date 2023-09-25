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Questões de Família

Divórcio: como casal deve se comportar para a boa convivência com os filhos

Quem comenta o assunto é José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 25 de Setembro de 2023 às 10:32

Publicado em 

25 set 2023 às 10:32
Divórcio, separação, término,
Divórcio Crédito: Pixabay
Na última semana foi destaque na imprensa uma entrevista da atriz Débora Nascimento que falou da sua separação com o também ator José Loreto. Débora disse que, apesar do término, seguem próximos por conta da filha, Bella, que hoje tem 5 anos. O ex-casal compartilha a guarda da criança e mora, por exemplo, no mesmo condomínio para facilitar a dinâmica de convivência com a herdeira. Diante desse caso, nesta edição do “Questões de Família”, o comentarista José Eduardo Coelho Dias aborda como deve ser a relação entre um ex-casal a fim de preservar a educação dos filhos.
CBN - Questões de Família -25-09-23.mp3

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