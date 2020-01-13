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Questões de Família

Divorciei: posso manter ou preciso retirar o sobrenome do cônjuge?

Quem responde essa e outras perguntas é o comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 13 de Janeiro de 2020 às 13:17

Publicado em 

13 jan 2020 às 13:17
Em casos de casamento, é normal no Brasil e no mundo a troca de sobrenomes entre o casal. Por exemplo, quando a mulher adiciona o sobrenome do marido ao nome completo. Mas o divórcio também é comum, e fica a dúvida: posso manter ou preciso retirar o sobrenome do cônjuge? Quem responde essas e outras perguntas sobre o assunto é José Eduardo Coelho Dias. Há também os casos de pessoas que mantém o sobrenome do cônjuge por um tempo, mesmo após o divórcio, mas depois decidem retirar. Confira todos os esclarecimentos no Questões de Família!
Questões de Família - José Eduardo Coelho Dias - 13-01-20
 

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