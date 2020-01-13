Divorciei: posso manter ou preciso retirar o sobrenome do cônjuge?

Em casos de casamento, é normal no Brasil e no mundo a troca de sobrenomes entre o casal. Por exemplo, quando a mulher adiciona o sobrenome do marido ao nome completo. Mas o divórcio também é comum, e fica a dúvida: posso manter ou preciso retirar o sobrenome do cônjuge? Quem responde essas e outras perguntas sobre o assunto é José Eduardo Coelho Dias. Há também os casos de pessoas que mantém o sobrenome do cônjuge por um tempo, mesmo após o divórcio, mas depois decidem retirar. Confira todos os esclarecimentos no Questões de Família!