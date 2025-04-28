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Questões de Família

Divisão "desigual": qual é o limite para a doação dos bens para os filhos?

Ouça detalhes na participação no comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 28 de Abril de 2025 às 10:30

Publicado em 

28 abr 2025 às 10:30
Herança, disputa entre herdeiros
Herança, disputa entre herdeiros Crédito: Freepik
A pessoa só pode doar livremente a metade de seus bens, pois a outra metade – chamada de legítima – tem de ser destinada aos herdeiros necessários: ascendentes, descendentes e cônjuge. Em caso analisado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) um casal, ainda em vida, doou seus bens aos dois filhos, mas de forma desigual, favorecendo o filho em prejuízo da filha. Como a doação ultrapassou o valor de metade do patrimônio, comprometendo a parte da legítima que deveria caber à filha, o STJ entendeu que o excesso de doação deve ser declarado nulo, ainda que os dois herdeiros tenham concordado na época com a divisão desigual. Este é o assunto em destaque nesta edição do "Questões de Família", com o comentarista José Eduardo Coelho Dias. Ouça a conversa completa!
CBN - Questões de Família - 28-04-25

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