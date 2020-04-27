Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

QUESTÕES DE FAMÍLIA

Dividir cama na quarentena: namoro ou união estável?

Ouça a participação do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 27 de Abril de 2020 às 10:28

Publicado em 

27 abr 2020 às 10:28
As medidas de isolamento social determinadas para evitar a propagação do novo coronavírus mudaram a rotina de convívio e relacionamento das pessoas. Alguns casais, por exemplo, que moram em residências separadas, decidiram passar a quarentena juntos - a chamada coabitação - para evitar um cenário de relacionamento à distância. Nesta edição do quadro Questões de Família, o comentarista José Eduardo Coelho Dias explica se a atitude de namorados que passaram a morar juntos em meio ao isolamento transforma o relacionamento em uma união estável. Confira!
PODCAST Questoes de Familia - 27-04-20

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio
Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados