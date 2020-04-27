Dividir cama na quarentena: namoro ou união estável?

As medidas de isolamento social determinadas para evitar a propagação do novo coronavírus mudaram a rotina de convívio e relacionamento das pessoas. Alguns casais, por exemplo, que moram em residências separadas, decidiram passar a quarentena juntos - a chamada coabitação - para evitar um cenário de relacionamento à distância. Nesta edição do quadro Questões de Família, o comentarista José Eduardo Coelho Dias explica se a atitude de namorados que passaram a morar juntos em meio ao isolamento transforma o relacionamento em uma união estável. Confira!