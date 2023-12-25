Deseja casar em 2024? Tire suas dúvidas sobre planejamento matrimonial

Nesta edição do "Questões de Família", o comentarista José Eduardo Coelho Dias inicia um tira-dúvidas sobre o tema casamento. Para quem deseja se casar em 2024, um assunto que merece atenção é o planejamento matrimonial, que se insere na ideia de que "o combinado não sai caro". Mas, afinal, o que é esse planejamento matrimonial e suas vantagens? E da formulação de um pacto antenupcial? Qual a importância da escolha do regime de bens do casamento? Ouça a conversa completa!