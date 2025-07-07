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Questões de Família

Da "concubina" à convivente: o conceito de união estável ao longo dos anos!

Ouça os detalhes na participação do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 07 de Julho de 2025 às 11:04

Publicado em 

07 jul 2025 às 11:04
União estável
União estável Crédito: shutterstock
Ao longo do mês de julho, o quadro "Questões de Família", com o comentarista José Eduardo Coelho Dias, vai trazer as discussões mais recentes sobre o funcionamento da união estável e as consequências jurídicas na vida dos casais. Nesse primeiro episódio, o comentarista destaca como se dá a evolução do conceito de união estável ao longo dos anos. E explica, por exemplo, que a união estável é a instituição familiar reconhecida pela Constituição Federal de 1988. Antes disso, o termo "concubina" era usado no Brasil para se referir a uma mulher que vivia em união estável com um homem, mas essa relação não era reconhecida como casamento. 
CBN - Questões de Família -07-07-25.mp3

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