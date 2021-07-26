Cuidar dos filhos passa a dar direito à aposentadoria na Argentina; entenda

Nesta edição do Questões de Família, José Eduardo Coelho Dias analisa a decisão da Argentina de considerar o cuidado materno como trabalho. Com o reconhecimento, o governo do país decidiu que a dedicação das mães, o cuidado com os filhos, vai contar como tempo de serviço no momento em que a mulher pedir aposentadoria. A medida vai beneficiar cerca de 155 mil mulheres mães com idades entre 60 e 64 anos, ou seja, já na faixa etária para se aposentar, mas que não têm os 30 anos de contribuição exigidos por lei. Em agosto, seguindo alguns critérios, todas as mães argentinas vão poder contar como tempo de serviço para a previdência. Ouça a análise sobre a importância desse reconhecimento no país vizinho: